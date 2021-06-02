Следком начал проверку по гибели человека в пожаре на улице Свердлова

Из пожара спасли 9 человек, в том числе два пострадали, а потом один из спасенных скончался. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В восьмом часу 1 июня в доме №14 на улице Свердлова в Мурманске случился пожар, который почти полностью уничтожил квартиру.

- Выгорела комната по всей площади, общий коридор обгорел частично, закопчен по всей площади, сгорели вещи домашнего обихода, полностью закопчены стены и потолок, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Из пожара спасли 9 человек, в том числе два пострадали, а потом один из спасенных скончался.

- Мужчина 1967 года рождения умер в машине "Скорой помощи". По данному происшествию проводится процессуальная проверка, чтобы установить все подробности случившегося, - рассказала "КП-Мурманск" старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Мурманской области по взаимодействию по СМИ Наталья Тростина.

Напомним: пожар случился в квартире многодетной семьи, без крова и вещей остались родители и шесть детей, для которых сейчас открыт сбор.

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