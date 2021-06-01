В Мурманске 19 человек тушили горящее судно

Три пожарно-спасательных подразделения тушили горящее старое судно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 31 мая в Мурманске случился пожар на улице Ладыгина,2. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, сообщение о возгорании поступило по системе "112" в 14.15: огонь занялся на заброшенном судне, которое уже не эксплуатируют.

- В результате происшествия сгорела внутренняя обшивка и коммуникации на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте пожара работало три пожарно-спасательных подразделения: 19 человек личного состава, 4 единицы техники, - сообщили в МЧС региона.

Причины пожара пока не известны. Напомним: в этот же день в Мурманске загорелся плавучий док.

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