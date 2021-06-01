В Мурманске пожар оставил без крова семью с шестью детьми

Пожар на улице Свердлова случился утром 1 июня. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске рано утром случился пожар в доме №14 на улице Свердлова.

- Сигнал поступил в 7.24, в квартире горели личные вещи и мебель. В результате пожара спасены 9 человек, в том числе 2 пострадали. Пожар ликвидирован в 8.18, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Оказалось, что из-за пожара без крова осталась многодетная семья: мама, папа и шесть детей.

Огонь уничтожил вещи многодетной семьи. Фото: "Колыбель"

- Сгорело все - вещи, документы, лекарства для двоих детей. Мама и дети не пострадали, но у них ничего не осталось. Сейчас семье требуются вещи, в том числе верхняя одежда по сезону для детей, мамы и папы, обувь. Вещи нужны чистые, в таком состоянии, чтобы надеть их можно было сразу (не рваные, без пятен). По размерам сказать очень сложно, - сообщили в центре защиты материнства "Колыбель".

Вещи собирают для мальчиков 5, 6, 7 и 12, а также девочек 3 и 10 лет. Рост отца семейства 160 сантиметров (худое телосложение), у мамы размер 56-58, обувь 38.

Узнать подробнее, куда принести одежду, можно в группе "Колыбели".

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