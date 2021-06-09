"Остается догадываться, какой трагедии удалось избежать": В Ковдозерском лесничестве едва не загорелся торф

Северянам напоминают, что в лесу надо вести себя, как в гостях: аккуратно, не разводить костры и не курить. Фото: Ирина Самарина / vk.com/id71733344

Трагедия в Ковдорском районе, где случился лесной пожар на площади 210 гектаров, показала, как из-за людей может страдать природа. Напомним: по предварительной информации, возгорание началось из-за не затушенного костра.

Глава Зеленоборского Ирина Самарина на своей личной странице в "ВКонтакте" рассказала, что она вместе с врио главы администрации Игорем Коротковым была на патрулировании с сотрудниками Ковдозерского лесничества. Вместе они смогли предупредить еще один лесной пожар.

- Около 21.00 в районе деревообрабатывающего завода были обнаружены очаги возгорания. Заместитель руководителя Сергей Ломакин и государственный лесной инспектор Владимир Береснев, используя ранцевые опрыскиватели, самостоятельно сбили открытый огонь. Однако сильное задымление указывало на то, что очаг пожара ушел вглубь. Здесь на помощь пришли огнеборцы ПЧ-65, оперативно прибывшие по вызову. Благодаря совместным усилиям удалось избежать пожара в лесной полосе, - написала Ирина Самарина.

По ее словам, следов костра не обнаружили. Хотя это не указывает, что человек не виноват. Огонь мог начаться и от окурка, или же имело место быть самовозгорание.

- В любом случае, остается только догадываться, какой трагедии удалось избежать. Ведь округа буквально усыпана лежалыми опилками, под которыми торф. Повезло еще с безветренной погодой, - отметила глава Зеленоборского.

Северянам напоминают, что в лесу надо вести себя, как в гостях: аккуратно, не разводить костры и не курить.

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