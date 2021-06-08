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Общество8 июня 2021 8:45

Рыбалку на Коле продлили до 13 июня

Рыбаки еще не успели выбрать квоту по красной рыбе
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Рыбалку на Коле продлили до 13 июня.

Рыбалку на Коле продлили до 13 июня.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце мая рыбаки Мурманской области забили тревогу: срок вылова семги на первом и втором участках Колы ограничили всего двумя днями. Этого времени северянам не хватило, поэтому они записали открытое обращение к губернатору.

На этой неделе министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Абаринов сообщил, что сезон продлят, так как будет перераспределена квота: часть "научной" рыбы отдадут любителям.

Мурманский филиал ФГБУ "Главрыбвод", который заведует первым и вторым участками на Коле, сообщил, что на них рыбалка продлевается до 13 июня включительно. - Решение о перераспределении квот по реке Кола и увеличении квоты для любительского рыболовства одобрено ведомственными научными организациями и согласовано с Росрыболовством. Далее это решение должно поступить в мурманскую анадромную комиссию, которая, в свою очередь, должна утвердить перераспределение квоты по реке Кола. Затем Мурманский филиал ФГБУ "Главрыбвод" обязан оплатить необходимые пошлины и сборы и оформить в Североморском территориальном управлении Росрыболовства внесение изменений в специальное разрешение. Лишь после завершения всех перечисленных процедур, ориентировочно 16-18 июня, Мурманский филиал получит право продолжить организацию любительской рыбалки на участках Кола-1 и Кола-2, - уточнили в организации.

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