Рыбалку на Коле продлили до 13 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце мая рыбаки Мурманской области забили тревогу: срок вылова семги на первом и втором участках Колы ограничили всего двумя днями. Этого времени северянам не хватило, поэтому они записали открытое обращение к губернатору.

На этой неделе министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Абаринов сообщил, что сезон продлят, так как будет перераспределена квота: часть "научной" рыбы отдадут любителям.

Мурманский филиал ФГБУ "Главрыбвод", который заведует первым и вторым участками на Коле, сообщил, что на них рыбалка продлевается до 13 июня включительно. - Решение о перераспределении квот по реке Кола и увеличении квоты для любительского рыболовства одобрено ведомственными научными организациями и согласовано с Росрыболовством. Далее это решение должно поступить в мурманскую анадромную комиссию, которая, в свою очередь, должна утвердить перераспределение квоты по реке Кола. Затем Мурманский филиал ФГБУ "Главрыбвод" обязан оплатить необходимые пошлины и сборы и оформить в Североморском территориальном управлении Росрыболовства внесение изменений в специальное разрешение. Лишь после завершения всех перечисленных процедур, ориентировочно 16-18 июня, Мурманский филиал получит право продолжить организацию любительской рыбалки на участках Кола-1 и Кола-2, - уточнили в организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшие в Кольском районе рыбаки вышли на связь. Мужчинам не понадобилась помощь врачей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru