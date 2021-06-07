Лов семги на реке Коле после жалобы рыбаков продлили

Вылов семги на Коле продлили. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На прошлой неделе рыбаки Мурманской области обратились к губернатору с просьбой разобраться с рыбалкой на реке Коле. Напомним: на участках Кола-1 (Молочный) и Кола-2 (Шонгуй) период рыбалки ограничили двумя днями - 29 и 30 мая. За это время северяне не успели ни удовольствие получить, ни квоту выбрать.

Андрей Чибис поручил детально рассмотреть проблему. В этот же день стало известно, что рыбалку на участках продлили на несколько дней. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Абаринов на оперативном совещании в правительстве Мурманской области 7 июня сообщил, как удалось разрешить конфликт.

- На реке Коле и ее притоке Кице организованы 4 рыболовных участка для любительского лова. С 2010-го до 2030 года они находятся в аренде у федеральной структуры "Главрыбвода". В 2021 году Полярный филиал ВНИРО установил объем вылова на всех участках в размере 2273 килограммов, что на 1015 килограммов меньше, чем в 2020 году. Из всех объемов рыбы – на любительскую рыбалку и научные работы - 1488 килограммов выделили на разведение малька. Наука уменьшила квоту за счет любительской рыбалки, не учитывая вопрос социальной важности, - сообщил профильный министр.

Он отметил, что при работе с "Главрыбводом" выяснилось, что для разведения малька нужно 488 килограммов рыбы, а не 1488. Поэтому во ВНИРО и Росрыболовство направили запрос, чтобы научную квоту сократили, а освободившуюся тонну отдали рыбакам.

Сейчас 1 и 2 участки не закрыты, так как квота освоена только на 31% и 40% соответственно.

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