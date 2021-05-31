Битва за семгу: рыбаки Мурманской области просят не закрывать участок Колы для лицензионного лова

На участках Кола-1 (Молочный) и Кола-2 (Шонгуй) период рыбалки ограничили… двумя днями - 29 и 30 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глаз видит, да зуб неймет – это про сейчас про заполярных рыбаков. Напомним: в Мурманской области открылся сезон семужьей рыбалка. Рек с царской рыбой, куда можно легально прийти со снастями, в Заполярье немного: Ура, Титовка, Печенга и Кола. С последней, говоря по-простому, вышел облом.

На участках Кола-1 (Молочный) и Кола-2 (Шонгуй) период рыбалки ограничили… двумя днями - 29 и 30 мая. Просто подразнить, по-другому и не скажешь. В Мурманском филиале ФГБУ «Главрыбвод» решение прокомментировали тем, что квота на эти участки маленькая, а еще бесчинствуют браконьеры. Но у рыбаков, которые не первый год знают эти места, мнение иное. Они выступили с обращением к главе региона.

- Река Кола самая доступная в регионе как для местных, так и приезжих. Закрытие лицензионной ловли объяснили браконьерством и болезнями рыб. Но рыба не перестанет болеть и браконьерство не прекратится, если нам запретят ловить. Если вы хотите восполнить стадо, то надо полностью закрывать реку, и третий участок тоже, а не только два. Еще один аргумент выделили малую квоту. Но открыты Титовка, Ура, на которых квота больше, но рыбы нет вообще, она вымерла, - рассуждают рыбаки.

Задевает северян и то, что простым людям ловить красную рыбу будет нельзя, а вот вип-рыбалка в регионе будет процветать. Фото: Скриншот видео

По их словам, для борьбы с теми, кто хочет легкой семги, у инспекторов не хватает рук и законодательных инициатив. Например, в последнее время в регионе популярность набирает подводная охота. Причем если такого «рыбака» и замечает инспектор, то наказать вряд ли сможет: нарушитель бросает под водой ружье, а контролерам говорит, что просто плавает и собирает блесны со дна.

- Хочешь плавать – плавай голым, - горячатся рыбаки. – Надо вообще запретить нахождение в гидрокостюмах в нерестовых реках.

- Или вот недавно ехал, вижу, что на Золотой дне на галичнике стоит человек восемь, - поделился один из рыбаков. - Звоню сообщить о нарушении, а мне в ответ: «Вы что хотите? Чтобы мы к каждому браконьеру по инспектору приставили?» Разве это ответ? Еще не открыта была Титовка, а что там творилось? Или у Шонгуя? Там целые палаточные городки! Нам запретят рыбалку, а Кола будет полностью отдана на откуп браконьерам.

Задевает северян и то, что простым людям ловить красную рыбу будет нельзя, а вот вип-рыбалка в регионе будет процветать. По их мнению, их просто вынуждают со спиннингом «выходить из кустов» и нарушать закон.

Фото: vk.com/fishing51

- От имени всех рыбаков Мурманской области, пожалуйста, обратите на нас внимание. Мы хотим рыбачить на этой реке, она должна быть доступна всем, не только тем, у кого толстые кошельки. Люли простые десятилетия ходят сюда, некоторые выросли на ней, - завершили свое обращение мужчины.

И губернатор услышал. На оперативном совещании Андрей Чибис поручил разобраться в ситуации.

- Прошу министра природных ресурсов и экологии Сергея Абаринова и моего заместителя Ольгу Кузнецову разобраться и до конца недели доложить, почему люди вынуждены записывать обращение. Не готов сейчас комментировать законность и справедливость принятых решений, - отметил глава региона.

Первый шаг навстречу рыбакам уже сделан.

- Рыбалка на реке Кола на участках Кола-1 (Молочный) и Кола-2 (Шонгуй) продляется на 3-5 дней. Поскольку квота на вылов семги на этих участках, утвержденная Анадромной комиссией по рекомендациям Полярного филиала ВНИРО (ПИНРО), по 100 и 105 килограммов соответственно, пока не исчерпана, возможно продолжение рыбалки на несколько дней, до исчерпания квоты, - сообщили в Мурманском филиале «Главрыбводы».

Там отметили, что с 31 мая путевки на лов семги на участки Кола-1 и Кола-2 можно оформить в Коле по адресу улица Красноармейская,35 с 09:00 до 17:30. Лицензионные пункты на реках (в п.Молочный и п.Шонгуй) выставляться не будут. Выдавать будут одну путевку на одного рыболова на шестичасовой лов в течение одних последующих суток. Следующая путевка выдается только после регистрации предыдущей. Такие условия оформления путевок вызваны необходимостью оперативного учета вылова по каждому рыболовному участку. Передвижные лицензионные пункты на реках Ура, Титовка и в Заполярномбудут открываться 2-4 июня по погодным условиям.

Только вот очевидно, что пары дней рыбакам мало и чтобы квоту выбрать, и чтобы насладиться процессом.

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