В Мурманской области открылся лицензионный лов семги

Оформить лицензию уже можно в Коле. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщили в мурманском филиале «Главрыбвода», с 26 мая на реках Ура, Титовка, Печенга и Кола открывается лицензионный лов семги.

Оформить лицензию уже можно в Коле (ул. Красноармейская,35). С 28 по 30 мая лицензионный пункт будет работать круглосуточно.

- Выдается одна суточная путевка на одного рыболова на вылов семги на участках Кола-1 и Кола-2. На участках Кола-3 и Кица рыбалка ведется только по принципу «поймал-отпустил» по предварительной заявке на условиях ограничений по количеству рыбаков, - сообщили в ведомстве.

Передвижные лицензионные пункты на реках Ура, Титовка и в Заполярном будут открываться 2-4 июня по погодным условиям.

Подробную информацию о прочих условиях рыбалки разместят в Главрыбводе в ближайшее время.

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