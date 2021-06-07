"Новый Мурманск" создаст три тысячи рабочих мест

«Новый Мурманск» разместится на территории бывшей судоверфи у морского вокзала на почти 15 тысячах квадратных метров. Фото: ООО «КБ Стрелка»

На Петербургском международном экономическом форуме, который прошел со 2 по 5 июня, было подписано соглашение по "Новому Мурманску". Проект хотят реализовать на территории старой судоверфи у морского вокзала.

- "Новый Мурманск" создаст 3 тысячи рабочих мест, - отметил на оперативном совещании 7 июня губернатор Андрей Чибис. - Это будет не просто набережная, а современный проект модернизации общественного пространства. Таких проектов в Арктике еще не было, и хорошо что к нему есть интерес со стороны не только российских компаний, но и международных.

На ПМЭФ-2021 также рассказали, как будет выглядеть "Новый Мурманск". Активная стройка начнется в 2022 году.

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