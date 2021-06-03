На ПМЭФ-2021 подписали соглашение по "Новому Мурманску"

На полях форума было подписано соглашение о реализации проекта. Фото: gov-murman.ru

Как и было обещано ранее, на Петербургском международном экономическом форуме, который начался 2 июня, был представлен проект "Нового Мурманска".

Напомним: он должен будет расположиться на территории бывшей судоверфи у морского вокзала и занять территорию в 50 тысяч кв. м. Стоимость проекта оценивается в 15,5 миллиарда рублей.

26 тысяч кв. м займут офисы правительства региона и резидентов ТОР, еще 13 тысяч кв. м - четырехзвездочная гостиница, на 10 тысячах кв. м разместится крытый парк, на 22 тысячах кв. м - конгресс-центр, на 3 тысячах кв. м - музей Арктики.

- У проекта в Мурманске есть два ключевых аспекта. Во-первых, он важен с точки зрения создания качественной городской среды принципиально нового уровня, на которую накоплен огромный спрос у мурманчан. Создание достойных условий для жизни в Арктике – одна из приоритетных государственных задач. Во-вторых, реализация проекта поможет региону раскрыть туристический потенциал Севера. Северный туризм очень интересный, необычный, люди стремятся получить яркие впечатления, не случайно Мурманская область входит в число самых посещаемых арктических регионов, – отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

На полях форума было подписано соглашение о реализации проекта.

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