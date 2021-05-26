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Экономика26 мая 2021 17:56

Проект "Нового Мурманска" представят на Петербургском международном экономическом форуме

Главное деловое событие года состоится 2-5 июня в северном столице
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Именно на форуме станут известны подробности воплощения "Нового Мурманска", которые не раскрывались ранее.

Именно на форуме станут известны подробности воплощения "Нового Мурманска", которые не раскрывались ранее.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

2-5 июня пройдет Петербургский международный экономический форум. От Мурманской области на него поедет делегация во главе с губернатором Андреем Чибисом.

Напомним: на главном деловом событии года впервые будет представлен стенд Заполярья. Также на полях форума будут раскрыты детали проекта "Новый Мурманск".

- Это тяжелый, дорогой, большой проект. Но жителям Мурманска нужно современное модное пространство у Кольского залива. Этот проект вызывает большой интерес у разных компаний, в том числе гостиничного бизнеса, - сообщил глава региона.

Именно на форуме станут известны подробности воплощения "Нового Мурманска", которые не раскрывались ранее.

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