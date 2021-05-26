Проект "Нового Мурманска" представят на Петербургском международном экономическом форуме

Именно на форуме станут известны подробности воплощения "Нового Мурманска", которые не раскрывались ранее. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2-5 июня пройдет Петербургский международный экономический форум. От Мурманской области на него поедет делегация во главе с губернатором Андреем Чибисом.

Напомним: на главном деловом событии года впервые будет представлен стенд Заполярья. Также на полях форума будут раскрыты детали проекта "Новый Мурманск".

- Это тяжелый, дорогой, большой проект. Но жителям Мурманска нужно современное модное пространство у Кольского залива. Этот проект вызывает большой интерес у разных компаний, в том числе гостиничного бизнеса, - сообщил глава региона.

Именно на форуме станут известны подробности воплощения "Нового Мурманска", которые не раскрывались ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Программа "Арктический гектар" начнет действовать с августа. Приоритет в первое время работы будет у жителей Мурманской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru