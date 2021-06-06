Кубок мира по силовому экстриму в Териберке попал в Книгу рекордов России

Кубок мира по силовому экстриму в Териберке попал к Книгу рекордов России. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

5 июня в Териберке прошел Кубок мира по силовому экстриму. Впервые такое соревнование состоялось в России, а также никогда ранее оно не проводилось за Полярным кругом. Последнее обстоятельство зафиксировали в Книге рекордов России.

Ее представители вручили организаторам Кубка подтверждающий рекорд сертификат.

- Первый такой Кубок за Полярным кругом! Мировой рекорд зафиксирован, - объявил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Напомним: победителем соревнований стал россиянин Давид Шамей. А единственный представитель Мурманской области Леон Мирошник получил травму.

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