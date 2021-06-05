Самые сильные люди планеты. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Териберке завершился первый за Полярным кругом Кубок мира по силовому экстриму в категории до 105 килограммов. В нем соревновались 13 спортсменов, в том числе пять россиян.

Выступавший от Мурманской области Леон Мирошник выбыл из-за травмы. Но все-таки самым сильным человеком планеты стал россиянин Давид Шамей. Он занял первое место на пьедестале. Давид уже является чемпионом мира по силовому экстриму, рекордсменом России в подъеме бревна и гантели, мастером спорта по армрестлингу и пауэрлифтингу.

Чтобы выступить в Териберке, Давид похудел на 9 килограммов! А еще он самый молодой участник соревнований, ему всего 24 года. На втором месте оказался Евгений Гавриленко из России, на третьем месте - Николас Камби из США.

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