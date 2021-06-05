Мурманчанин Леон Мирошник получил травму на Кубке мира по силовому экстриму

Леон Мирошник неудачно упал с осью Аполлона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

5 июня в Териберке открыли первый за Полярным кругом Кубок мира по силовому экстриму. На него приехали 13 спортсменов, в том числе пять россиян. Мурманскую область представлял Леон Мирошник. Увы, во время первого же упражнения - оси Аполлона - он получил травму. На это упражнение у меня большие надежды, - сказал на пресс-конференции накануне соревнований Леон Мирошник. Именно в оси Аполлона он силен, мурманчанин надеялся побить рекорд американца Николаса Камби. Но во время подхода Леон несколько раз упал с осью в 170 килограммов. Последний раз стал роковым - мурманчанин получил травму ноги, прямо с площадки Кубка его госпитализировали. Увы, наш земляк выбыл из соревнования за звание самого сильного человека в мире. Желаем ему быстрее восстановиться после травмы.

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