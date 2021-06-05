Первый за Полярным кругом Кубок мира по силовому экстриму в Териберке: прямая трансляция

13 спортсменов поборются за титул самого сильного человека планеты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сегодня, 5 июня, в Териберке впервые в России и впервые за Полярным кругом пройдет Кубок мира по силовому экстриму. Именно в Мурманской области выберут сильнейшего человека планеты, и он увезет не только кубок, но и приз в 15 тысяч долларов.

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Напомним: в Териберку приехали 13 силачей из России, США, Чехии, Швеции, Польши, Узбекистана, Казахстана, Республики Беларусь. Мурманскую область представляет Леон Мирошник, который установил мировой рекорд по буксировке парусника "Седов".

Начало соревнований - в 12.00 на пляже в Териберке. Имя главного силача планеты назовут ближе к 17.00.

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