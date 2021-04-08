На расконсервацию фонтанов в Мурманске потратят 6 миллионов рублей

На сайте госзакупок разместили документы на расконсервацию фонтанов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области в этом году весна наступила довольно рано, хотя это не говорит о том, что регион уверенно войдет в лето. И все-таки в нему готовятся. На сайте госзакупок разместили документы на расконсервацию фонтанов.

В закупке - два лота. Один касается конструкций в сквере на площади Пять Углов, в скверах на Ленинградской и Зои Космодемьянской. Эти работы оценили почти в три миллиона рублей. Почти столько же - 3,5 миллиона рублей - будет стоит погружной фонтан на Семеновском озере. Его на зиму опускают в воды озера.

- Объекты в центре Мурманска должны быть расконсервированы не позже 1 июня, фонтан на Семеновском озере - не позже 14 июня, - сообщается в документах закупки.

Также фонтан есть на озере Глубокое, но он в документации не значится.

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