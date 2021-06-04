В Кольском районе горит турбаза "Сатка"

Пожар на турбазе "Сатка" начался около пяти вечера. Фото: Татьяна Зарецкая

В Кольском районе пожарные сейчас борются с огнем на турбазе "Сатка". Как сообщили в МЧС по Мурманской области, он занялся в двухэтажном здании около пяти часов вечера 4 июня.

- Здание деревянное, размерами 7 на 10 метров. В 17.10 объявлен повышенный ранг пожару «1-бис», в 17.15 пожару присвоен второй номер. Пострадавших нет. К тушению пожара привлекаются 32 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России – 8 человек и 2 единицы техники, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Пожар классифицировали по рангу "1-бис". Фото: Евгения Бокина

Очевидцы сообщили, что огонь виден даже из-за деревьев.

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