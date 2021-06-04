Самых сильных людей мира в Териберке накормят ЛосьБургерами, чипсами из ягеля и брусничными блинами

Многие из блюд в меню северяне даже не слышали Фото: Антон ЗАБИРОВ

5 июня в Териберке состоится первый за Полярным кругом Кубок мира по силовому экстриму. В нем участвуют 13 спортсменов. Но сильнейших людей планеты будут не только выполнять упражнения, которые не каждому по силами, но и попробуют Арктическую кухню - для богатырей приготовили спецменю.

Многие из блюд в меню северяне даже не слышали: стейк из оленя с брусничным взваром, разварное мясо лося с перловкой, олень-бургер, мурманская уха с лососем и треской, северная креветка гриль с соусом ремулад, сыровяленая оленина, вяленый ерш, солянка «ДИЧЬ», ЛосьБургер, брусничные блины, чипсы из ягеля и чай «Лесной», ФРЕНДбургер с олениной и брусничным соусом, стрипсы из оленины с квашеной капустой и красным луком, «перлов» с олениной и калья.

- Arctic Cuisine – это международное кулинарное направление, объединяющее страны Баренцева/Евроарктического региона. Арктическая кухня базируется не только на вкусовых, но и на исключительных полезных свойствах продуктов и дикоросов Кольского полуострова: диетическая оленина с высоким содержанием витаминов, минералов и белков, дикорастущие растения Севера – одновременно пищевые и лечебные продукты природы, источник витаминов, микроэлементов – «сокровище Севера» морошка, черника, брусника, хибинские горные травы, а также грибы и ягель из ловозерских тундр; морепродукты, рыба из Баренцева моря. Еда из мурманских продуктов отлично вписывается в программу спортивных событий. Мы с гордостью представим хиты арктической кухни нашим зарубежным гостям и в очередной раз разрушим стереотип о России как стране исключительно борща, блинов и пирогов, - рассказала руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

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