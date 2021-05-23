Завершены поиски двух сестер-подростков из Мурманска

Девушек отыскали спустя пару суток. Фото: vk.com/severspas51

Пару дней в Мурманске искали двух сестер - 14-летняя Валентина и 16-летняя Елизавета Миникаевы не вернулись домой вечером 21 мая. Их местонахождение было не известно, мобильные телефоны с собой они не взяли. По словам очевидцев, в тот день юные северянки купили билет на маршрутку и уехали в Оленегорск.

К счастью, девочек уже нашли живыми и невредимыми. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "СеверСпас". Где они пропадали все это время - не уточняется.

Как уточнили "КП-Мурманск" в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области, в отношении мурманчанок никаких противоправных действий не совершалось.

Напомним: полиция завершила поиски 15-летней девушки из Апатитов. 12 мая Анна Егорова ушла из дома и не вернулась.

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