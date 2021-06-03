Для спасенной в Мурманске ондатры ищут новый дом

Куратором Остина является Лиза Титова, ей можно позвонить по телефону 8911-060-91-41. Фото: vk.com/murmandogs

В апреле этого года в Мурманске спасли... ондатру. Зверек столовался на помойке в черте города, но любопытно в нем другое: судя по тому, что он спокойно реагирует на прикосновения людей, а также имеет "маникюр", то когда-то он мог быть домашним.

Но вот уже скоро два месяца как бывшие хозяева, если они были, не объявились. Поэтому зооволонтеры ищут Остину - так назвали ондатру - новый дом. Но требования к потенциальным владельцам высокие.

- Отдается не бесплатно и при строгом соблюдении условий: людям старше 18 лет, только в собственную квартиру, без других животных, при наличии собственной клетки больших размеров, с оборудованной "купальней" для Остина, - рассказали волонтеры в группе "Ищу Человека".

Куратором Остина является Лиза Титова, ей можно позвонить по телефону 8911-060-91-41, но лучше написать в личные сообщения в "ВКонтакте".

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