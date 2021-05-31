"Стоит и смотрит на меня": под Оленегорском рыбаки столкнулись с медведем

Рыбаки, отправившиеся на рыбалку к Куреньге - реке под Оленегорском - столкнулись с медведем буквально нос к носу. Фото: Скриншот видео

Настало время, когда охотника и рыбакам в лесу надо глядеть в оба - в любой момент можно встретить медведя. Еды для косолапых сейчас мало, поэтому настроение у них не очень.

Рыбаки, отправившиеся на рыбалку к Куреньге - реке под Оленегорском - столкнулись с медведем буквально нос к носу.

- Дорога на пионерлагерь, и вон стоит косолапый. Стоит и смотрит на меня, - рассказывает автор видео, которое появилось в паблике "Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове".

Хищнику такое внимание людей не понравилось, о чем он уведомил их рыком.

Напомним: согласно нашей "медвежьей карте", больше всего медведей обитает в Терском районе.

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