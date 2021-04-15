"Зверек с маникюром лазит по помойке": Как в Мурманске спасали молодую ондатру

Пострадавшее животное не стали сразу выпускать на волю. Фото: vk.com/dobrovmurmanske

Ни для кого не секрет, что на улицах Мурманска иногда можно встретить не только бродячих кошек да собак, но и совсем не городских животных, которые так или иначе оказались вдруг среди домов. Например, недавно в окошко к северянке постучался попугай-неразлучник, а горностаи вообще частые гости - ищут, чем бы поживиться.

На днях же в областном центре спасали... ондатру. О том, что зверек лазит по помойке на улице Академика Книповича, сообщили в мурманских пабликах. На "разведку" отправилась зоозащитница Лиза Титова вместе с другими волонтерами.

- Понятно, что это зверь дикий и, по логике вещей, не должен бродить среди мусорных баков. Мы пошли посмотреть. Видим, бежит и в зубах что-то тащит. Зверек спрятался под огромную кучу крупногабаритного мусора - диваны, матрасы, шины, так что не подобраться. Чуть позже подошли помочь мужчины - жители близлежащих домов. Они разгребли всю эту тяжесть. За матрасом как раз и прятался маленький звереныш. Потрогали его - никуда не убегает. Тогда отважная девушка Серафима подняла его за хвост, а я уже подставила переноску. Он вел себя достаточно спокойно, хотя, почитав о том, как ловить ондатр, мы узнали, что обычно это животное ведет себя агрессивно и кусается. Взрослая ондатра не приручается, - поделилась с "КП"-Мурманск" Лиза Титова.

Все указывает на то, что зверек прирученный. Фото: vk.com/dobrovmurmanske

У волонтеров возникло подозрение, что что-то с ондатрой не так. Сначала Лиза связалась с центром реабилитации диких животных "Сирин", где проконсультировали, чем кормить, и попросили хотя бы неделю понаблюдать за поведением ондатры: вдруг со здоровьем проблемы? Поэтому выпускать в первый же день пушистика не стали.

Затем спасатели животных позвонили девушке, которая два года назад нашла ручную самку ондатры. Приехав к ней в гости, волонтеры увидели, что ондатра спокойно реагирует на прикосновения северянки, на руки взяла - тоже все в порядке. Все указывает на то, что зверек был домашний.

- После этого мы показали хвостатого ратологу - специалисту по грызунам. Она осмотрела животное со всех сторон - шерстка абсолютно чистая, никаких паразитов нет. Но что самое интересное - у него маникюр на пальчиках. Кто-то подстригал ему ноготки, даже подпиливал. Так аккуратно стесаться на улице они не могли. Явно зверь жил в семье и по непонятным причинам оказался бездомным, - отметила наша собеседница.

Сейчас ондатра по кличке Остин отсыпается после стресса. Фото: vk.com/dobrovmurmanske

Ондатра оказалась 8-месячным мальчиком, волонтеры назвали его Остином. У зверька обнаружили травмы хвоста - кто-то покусал его, скорее всего, крысы. Также немного гноятся глаза.

- Сейчас он отсыпается, свернувшись калачиком, потому что испытал сильный стресс. Нужду ондатры справляют только в воде, поэтому в клетку ему поставили большой тазик, - рассказала зоозащитница.

В ближайшее время Остин будет жить у волонтеров. Его помоют, обработают глаза и хвост. Если все хорошо, можно будет задуматься о поиске новых хозяев. В домашних условиях эти пушистики живут до 10 лет.

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