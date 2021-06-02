В Североморске в рамках реновации отремонтировали 18 квартир

18 квартир по программе реновации в Сафоново уже сданы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце прошлого года Госкомиссия по развитию Арктики утвердила план по реновации гарнизонов и ЗАТО Мурманской области в 2021 году. На населенные пункты, где живут военнослужащие, выделили почти миллиард рублей. В рамках первого этапа планируют отремонтировать 419 квартир.

В рамках реновации ЗАТО в Североморске уже сделали 18 квартир. Отремонтированы помещения площадью 796,2 кв. м. Они расположены в Сафоново и готовы принять новых жильцов.

Отметим, что сейчас работы по проекту продолжаются.

– Всего в ЗАТО город Североморск планируют восстановить 77 пустующих квартир. Работы идут по графику. Сейчас в высокой степени готовности находится еще 15 квартир. Их подрядчик планирует сдать в обозримом будущем, – сообщил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

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