В этом году правительство РФ поддержало Мурманскую область в планах по реновации ЗАТО и населенных пунктов, где живут военнослужащие с семьями. А таких в нашем регионе 17.25 декабря стало известно, что Госкомиссия по развитию Арктики утвердила план по реновации.- Мурманская область – главная база Северного военно-морского флота России, в регионе находятся пять ЗАТО и 12 населенных пунктов с дислокацией военных с общим населением более 152 тысяч человек - это 20% населения региона. В данных населенных пунктах высокий износ социально-инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог, дефицит жилья. Во исполнение поручения Президента РФ Минвостокразвития совместно с правительством Мурманской области подготовлен комплексный план развития этих населенных пунктов до 2030 года с общим бюджетом финансирования порядка 78 миллиардов рублей, – сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.В 2021 году на реновацию выделили почти миллиард рублей - 978,9 миллиона рублей, из которых 283,9 миллиона – средства областного бюджета.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПроектному офису развития Арктики (ПОРА) исполнилось три года. В декабре экспертный центр ПОРА подвел итоги трех лет работы в цифрах (Подробности)Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию. У главы региона сын заболел коронавирусом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru