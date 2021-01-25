По программе реновации ЗАТО в Мурманской области отремонтируют 419 квартир

Реновация затронет муниципальные образования, где живут военнослужащие. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В прошлом году стало известно, что программа реновации ЗАТО в Мурманской области получила поддержку из центра. На первый этап выделили 978 миллионов рублей, причем 695 миллионов - из федерального бюджета.

Реновация затронет муниципальные образования, где живут военнослужащие. Это ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Североморск, Кандалакшский район с Алакуртти, Оленегорск с Высоким и двумя частями, Заозерск.

- Планируются работы по трем объектам культуры, двум образования, два капитальный ремонта спортивных объектов и создание одного нового, ремонт 419 квартир. Восемь домов в ЗАТО Александровск будут снесены, а в Гаджиево на месте снесенных зданий будет построен спортивно-оздоровительный центр. Также будут приведены в порядок два двора в Оленегорске, более пяти километров дорог в трех населенных пунктах. Жилищные условия улучшатся у трех тысяч человек, - сообщил вице-губернатор - министр строительства Владислав Сандурский.

18 объектов уже в работе.

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