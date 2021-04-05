В Мурманске будет построен первый дом по программе реновации Больничного городка

Конкурс на проектирование первого нового жилого дома в Больничном городке скоро будет заключен. Фото: правительство Мурманской области

Планы на реновацию Больничного городка в Мурманске были озвучены в 2019 году. Тогда глава региона Андрей Чибис сообщил, что городу не надо расти вширь, улучшать качество жизни надо за счет переделки уже существующих микрорайонов.

На реновацию выделили из федерального бюджета 559 миллионов рублей. В марте в правительстве Заполярья планировали заключить договор на разработку архитектурного стиля Больничного городка. Теперь же мы в одном шаге от реальных работ.

- Мы приступаем к практической реализации Больничного городка, будет проведен конкурс на проектирование первого жилого дома. Его построят на улице Павлова, в нем должно быть не менее 55 квартир. Обязательное условие - проект должен быть выполнен по последним разработкам энергосбережения. Также в ближайшее время утвердим программу по малоэтажному строительству, чтобы дать дополнительный стимул для тех, кто хочет приобрести свой дом, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: для Больничного городка в Мурманске разработали два варианта застройки. По первому в микрорайоне будут дома до 12 этажей, по второму - до 6. В Первомайском округе на улице Бондарной должны построить три дома для расселения жителей микрорайона.

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