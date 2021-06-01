Стало известно, когда в Мурманске отключат отопление летом 2021 года

С 3 июня в Мурманске начнут отключать отопление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске на этой неделе закончится отопительный сезон. Глава администрации города Евгений Никора подписал постановление, по которому с полуночи жилые дома, зданиях общественного назначения, а также в учреждения образования и культуры, расположенные в жилых домах, будут отключать от теплоснабжения.

- В отдельно стоящих зданиях общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта отопление будет отключаться в рамках договорных отношений между данными учреждениями и теплоснабжающими организациями, а также с учетом технической возможности и установленными лимитами на 2021 год, - сообщили в мэрии.

Напомним: 2 июня батареи станут холодными в Полярных Зорях и Ковдоре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске 19 человек тушили горящее судно. Его уже не эксплуатируют, но пожар начался внутри (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru