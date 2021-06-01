В Мурманске снова звучат фонтаны

Основных фонтанов в городе шесть. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Все-таки лето пришло в Мурманск, пусть пока только по календарю. В связи с этим городские власти начали подключение фонтанов в центре города. Один из них - в сквере на Пяти Углах - уже заработал.

Правда, жители сокрушаются, что его обнесли забором, но очень надеются, что это ненадолго. Основных фонтанов в городе шесть. Еще два находится в сквере жертвам интервенции, по одному на Семеновском озере, его конструкцию на зиму опускают под воду, озере Глубокое и в сквере на улице Зои Космодемьянской.

Напомним, что в среду в Мурманске обещают жаркую погоду, но это не повод во вновь запущенных фонтанах купаться. А также залезать на ограждения. На расконсервацию фонтанов в этом году в Мурманске потратят 6 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске начали благоустраивать территорию на проспекте Кольском. Там появится современный сквер с зонами Wi-Fi и игровыми территориями (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru