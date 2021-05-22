В Мурманске на Кольском проспекте начали благоустраивать территорию

На площадке у дома №101 на проспекте Кольский появится уютный сквер. Фото: администрация Мурманска

Глава администрации Мурманска Евгений Никора проинспектировал начало строительных работ по благоустройству территории возле дома № 101 на проспекте Кольском.

Для горожан это территория рядом с торгово-развлекательным центром "Северное Нагорное". В этом месте, где часто гуляют северяне, появится современный сквер со множеством дополнительных опций.

- В этом месте появятся сценическая площадка, пешеходные дорожки, беседки, скамейки с подогревом и USB-зарядками, игровые зоны (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья) и зоны свободного интернета, качели, малые архитектурные формы, красивая подсветка, современная система освещения и многое другое, - рассказал на своей странице глава администрации города.

Всего под благоустройство попадет 12 тысяч кв. м, в дальнейшем планируется привести в порядок территорию возле ручья Чистого. Работы начали сразу после майских праздников, а закончить их планируют к осени.

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