В Мурманской области выбрали 45 общественных мест для благоустройства

Закончилось голосование 30 мая, и за это время в нем приняли участие почти 50 тысяч человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

26 апреля в Мурманской области началось голосование по выбору общественных территорий и дизайн-проектов для благоустройства. Участвовать в нем мог каждый желающий старше 14 лет.

Закончилось голосование 30 мая, и за это время в нем приняли участие почти 50 тысяч человек.

- Всего от нашего региона было заявлено 45 территорий из 12 муниципалитетов. Спасибо всем тем, кто участвовал и организовывал это мероприятие, – сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

Данные территории будут благоустраивать в 2022 году. Также в Мурманске выбрали места для скейт-площадок.

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