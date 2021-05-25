В Мурманске определили места для скейт-площадок

Участие в голосовании приняли 250 человек, и понимание, где установят мини-рампы уже есть. Фото: Мария СОЛЕЕВА

В конце апреля на портале "Наш Север" запустили голосование за места для скейт-площадок. Участие в нем приняли 250 человек, и понимание, где установят мини-рампы уже есть.

Из четырех вариантов: возле торгово-развлекательных центров "Мурманск Молл", "Плазма", "Форум" и неподалеку от мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, северяне отдали предпочтение "Плазме". А еще одна мини-рампа появится у морского вокзала.

- Для нас очень важно получать обратную связь от жителей города, от молодежи, чтобы ставить такого рода элементы, создавать точки притяжения там, где ими было бы удобно пользоваться самим спортсменам, – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителю Кировска пришлось оплатить миллионный долг для продажи квартиры. Судебные приставы наложили на надвижимость запрет на регистрацию (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru