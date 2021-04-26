В Мурманской области началось голосование по выбору общественных территорий и дизайн-проектов для благоустройства

Продлится голосование до 30 мая. Поддержать можно 45 территорий в 12 муниципалитетах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Что улучшить, как и где - это северяне решают сами. 26 апреля на общероссийской интернет-платформе 51.gorodsreda.ru запущено голосование по выбору общественных территорий и дизайн-проектов для благоустройства на 2022 год. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании.

- Принять участие может каждый гражданин с 14 лет. Поэтому я прошу всех поддержать эту инициативу. Сам также обязательно проголосую за пространства, которые предлагают наши коллеги в муниципалитетах, – сообщил Андрей Чибис.

Продлится голосование до 30 мая. Поддержать можно 45 территорий в 12 муниципалитетах.

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