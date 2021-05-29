В Мурманске собирают информацию по площадкам для выгула собак

Официально в городе выделено 48 мест для выгула собак, но все они находятся в ужаснейшем состоянии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Руководитель фонда поддержки бездомных животных "Ищу Человека" Виктория Березина обратилась к мурманчанам с просьбой посодействовать в сборе важной информации.

Фонд интересуют данные по площадкам для выгула собак. Волонтеры просят сообщить, где площадка находится, в каком она состоянии, сфотографировать ее. Информацию можно присылать в личные сообщения Виктории. Дело не в том, что волонтеры не знают, где есть такие места: они все прописаны в постановлении администрации Мурманска (читайте "Конкретно"). Интерес вызывает то, используются ли они по назначению и как выглядят.

Никита Бойко, администратор паблика "Мурманский урбанист" поделился материалом, который он делал два года назад. Как справедливо заметили читатели, за это время если и могло что-то поменяться, то в худшую сторону.

Официально в городе выделено 48 мест для выгула собак, но все они находятся в ужаснейшем состоянии: конструкции старые, полуразрушенные, территории непроходимые, на них много опасного мусора, например, битого стекла и где-то лежат даже гильзы.

- Мы задались вопросом, как же выгуливать собаку ответственному хозяину? За ответом мы обратились в администрацию города Мурманска. С третьей попытки мы получили шедевральный ответ, - рассказывает Никита Бойко.

Оказывается, создать и оборудовать площадки вправе любой правообладатель участка, в том числе собственники помещений в многоквартирном доме, если позволяет земельный участок дома. Для этого физическим или юридическим лицам необходимо обратиться в администрацию города Мурманска с заявлением о согласовании места размещения площадки и получить разрешение на производство земляных работ.

Но любое облагораживание территории неизменно ведет к появлению более заинтересованных лиц, да и встает вопрос об их содержании - кто ответственен за уборку, поддержание в нормальном состоянии конструкций?

Не остались в стороне и сами владельцы собак. В Мурманске ввиду особых климатических условий выгул животных чаще всего сводится только к их возможности оправить свои естественные потребности. Поэтому площадки людям совершенно не интересны.

- А почему я должна идти на какую-то площадку, если не могу пройти около дома, заставленного машинами!? ГАИ бездействуют, собственники машин слов что потеряли! Где захотели - там и паркуются! Была б возможность - на этажи бы лезли. Так почему я должна куда-то переться с собакой!? - вопрошает в группе фонда Марина Калашникова.

В общем, извечная борьба неуважения друг к другу - автовладельцев, владельцев животных и простых граждан.

Оказывается, создать и оборудовать площадки вправе любой правообладатель участка, в том числе собственники помещений в многоквартирном доме, если позволяет земельный участок дома. Фото: Антон ЗАБИРОВ

КОНКРЕТНО

Места для выгула собак в Мурманске

Ленинский административный округ:

- напротив дома 18 по ул. Александрова;

- у домов 3, 5 по ул. Вице-адмирала Николаева;

- у дома 32/1 по ул. Чумбарова-Лучинского;

- у домов 14/1 и 16/2 по ул. Алексея Хлобыстова;

- Земельный участок с кадастровым номером 51:06:0010101:3807, расположенный по улице Приморской;

- в районе дома 6 по ул. Заводской района Росляково;

- в районе дома 10 по ул. Приморской района Росляково.

Октябрьский административный округ:

- в районе дома 28 по ул. Капитана Маклакова;

- в районе дома 9 по ул. Скальной;

- в районе дома 13 по пр. Северному;

- пустырь, расположенный за домами 49/3, 49/4, 61/3 по ул. Академика Книповича в сторону Варничного ручья;

- пустырь, расположенный за домом 2 по ул. Полухина;

- пустырь, расположенный за домами между ул. Шолохова и автогородком 47, по дороге к телецентру;

- в районе дома 8 по ул. Капитана Маклакова;

- в районе дома 11 по ул. Радищева;

- участок, расположенный между домом 1а по ул. Куйбышева и автобазой связи;

- откос, расположенный за домами 10, 12 по ул. Генерала Журбы;

- в районе дома 2а по ул. Новое Плато;

- территория между домом 29 и 31 по ул. Капитана Буркова;

- территория в районе дома 10 по ул. Рогозерской;

- земельный участок с кадастровым номером 51:20:0002070:125, расположенный по ул. Трудовых Резервов.

Первомайский административный округ

- в районе дома 22 по ул. Крупской;

- в районе дома 6 по пр. Михаила Бабикова;

- пустырь, расположенный за домами 30, 31 по ул. Капитана Копытова;

- в районе дома 174/4 по просп. Кольскому;

- в районе дома 18 по ул. Героев Рыбачьего;

- в районе дома 3 по ул. Достоевского;

- откос, расположенный за домами 19, 31 по ул. Достоевского;

- откос, расположенный за домом 17 по ул. Бочкова;

- в районе дома 8 по пр. Молодежному;

- в районе дома 46 по просп. Кольскому;

- откос, расположенный за домами 29, 30, 57 по ул. Капитана Орликовой.

- в районе дома 45 по ул. Капитана Орликовой;

- откос, расположенный за домом 12 по ул. Полярный Круг;

- в районе дома 34 по ул. Генерала Щербакова;

- в районе дома 66 по ул. Крупской (у озера);

- в районе дома 5 по пр. Ледокольному;

- в районе дома 6 по ул. Полярный Круг;

- в районе дома 78 по ул. Зеленой.

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