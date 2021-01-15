Любителей собак в Мурманске очень много. Верные четвероногие друзья всегда скрасят грустный вечер и не дадут заскучать. Но далеко не все хозяева хвостатых питомцев знают, где разрешено выгуливать животное.Врио главы администрации Мурманска Валентина Донцик подписала постановление, в котором утвержден перечень мест для выгула собак на территории города. Документ опубликован на сайте мэрии.Всего таких мест оказалось 42. 7 точек – в Ленинском округе, 14 – в Октябрьском и 18 – в Первомайском.Адреса, где можно выгулять собаку:Ленинский административный округ:- Территория для выгула собак напротив дома 18 по улице Александрова- Территория для выгула собак у домов 3, 5 по улице Вице-адмирала Николаева- Территория для выгула собак у дома 32/1 по улице Чумбарова-Лучинского- Территория для выгула собак у домов 14/1 и 16/2 по улице Алексея Хлобыстова- Земельный участок с кадастровым номером 51:06:0010101:3807, расположенный по улице Приморской- Территория в районе дома 6 по улице Заводской района Росляково- Территория в районе дома 10 по улице Приморской района РосляковоОктябрьский административный округ:- Территория для выгула собак в районе дома 28 по улице Капитана Маклакова- Территория для выгула собак в районе дома 9 по улице Скальной- Территория для выгула собак в районе дома 13 по проезду Северному- Пустырь, расположенный за домами 49/3, 49/4, 61/3 по улице Академика Книповича в сторону Варничного ручья- Пустырь, расположенный за домом 2 по улице Полухина- Пустырь, расположенный за домами между улицей Шолохова и автогородком 47, по дороге к телецентру- Территория для выгула собак в районе дома 8 по улице Капитана Маклакова- Территория для выгула собак в районе дома 11 по улице Радищева- Участок, расположенный между домом 1а по улице Куйбышева и автобазой связи- Откос, расположенный за домами 10, 12 по улице Генерала Журбы- Территория для выгула собак в районе дома 2а по улице Новое Плато- Территория между домом 29 и 31 по улице Капитана Буркова- Территория в районе дома 10 по улице Рогозерской- Земельный участок с кадастровым номером 51:20:0002070:125, расположенный по улице Трудовых РезервовПервомайский административный округ:- Территория для выгула собак в районе дома 22 по улице Крупской- Территория для выгула собак в районе дома 6 по проезду Михаила Бабикова- Пустырь, расположенный за домами 30, 31 по улице Капитана Копытова- Территория для выгула собак в районе дома 174/4 по проспекту Кольскому- Территория для выгула собак в районе дома 18 по улице Героев Рыбачьего- Территория для выгула собак в районе дома 3 по улице Достоевского- Откос, расположенный за домами 19, 31 по улице Достоевского- Откос, расположенный за домом 17 по улице Бочкова- Территория для выгула собак в районе дома 8 по проезду Молодежному- Территория для выгула собак в районе дома 46 по проспекту Кольскому- Откос, расположенный за домами 29, 30, 57 по улице Капитана Орликовой- Территория для выгула собак в районе дома 45 по улице Капитана Орликовой- Откос, расположенный за домом 12 по улице Полярный Круг- Территория для выгула собак в районе дома 34 по улице Генерала Щербакова- Территория для выгула собак в районе дома 66 по улице Крупской (у озера)- Территория для выгула собак в районе дома 5 по проезду Ледокольному- Территория для выгула собак в районе дома 6 по улице Полярный Круг- Территория для выгула собак в районе дома 78 по улице Зеленой.Владельцам собак напоминают, что за своими питомцами надо убирать отходы жизнедеятельности. Не поленитесь взять с собой пакет и перчатки, а потом мусор донести до урны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске хозяин оставил в машине собаку, несмотря на мороз: мнение эксперта. Животное внутри промерзшего салона автомобиля заметили прохожие (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru