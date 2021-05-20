Андрей Чибис: рост заболевших коронавирусом был ожидаем

Еще в начале мая число выявляемых заболевших не превышало 30, а 20 мая оперативный штаб сообщил о 41 новом случае. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северяне заметили, что в Мурманской области стало расти число зараженных коронавирусом за сутки. Еще в начале мая число выявляемых заболевших не превышало 30, а 20 мая оперативный штаб сообщил о 41 новом случае.

- Это прогнозируемая ситуация, и прирост наблюдается по всей России. Но мы надеемся, что благодаря активной вакцинации мы изменим положение, - отметил на заседании правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области от коронавируса привилась 81 тысяча человек.

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