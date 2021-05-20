Ротвейлеру Анджи из Мурманска удалили 5-килограммовую опухоль

Пес уже чувствует себя хорошо. Фото: веткомитет по МО

Недавно в Мурманскую горветлечебницу очень обеспокоенные хозяева привезли грустного пациента - ротвейлейра Анджи, который на 9 году жизни начал стремительно терять вес и постоянно испытывал приступы неудержимой рвоты. При этом объем брюшной полости собаки значительно увеличился.

После проведенных исследований выяснилось, что у собаки имеется объемное новообразование - опухоль селезенки, что относится к серьезной хирургической патологии. Если вовремя не оказать животному помощь, это может грозить смертельным исходом.

- На момент поступления Анжи весил 28 килограммов. При этом вес удаленного новообразования составил 4,8 килограммов! Что соответствует 17% общего веса. После операции животному нужно было обеспечить обезболивание из-за обширности операционной раны и провести переливание крови пациенту в связи с объемной кровопотерей. К счастью, обе эти задачи успешно решены. Донора крови для Анджи нашли заблаговременно до оперативного вмешательства. Сейчас пес чувствует себя хорошо, - сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

На момент последнего посещения лечебницы ротвейлер весил уже 32 килограмма, что вызывало у всех присутствовавших осторожный оптимизм. По всей видимости, пес идет на поправку.

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