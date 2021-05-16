Собаке из воинской части Североморска провели пластическую операцию по восстановлению участка кожи

Сейчас Муха чувствует себя хорошо, идет на поправку. Фото: vk.com/murmansk_gobvu_sbbg

На Североморскую городскую ветеринарную станцию обратились волонтеры местного приюта «Надежда», с просьбой осмотреть собаку по кличке Муха и оказать первую помощь. Животное попало в беду, случайно ранив себя на улице.

- Самка содержится при воинской части, всеобщая любимица. Собака очень потолстела и на прогулке зацепилась за изгородь, оторвав себе кусок кожи. Специалисты Североморской городской ветеринарной станции провели очистку раневой поверхности, ежедневно проводили обработку до образования зрелой грануляции. Пластическая операция по восстановлению кожного покрова проводилась на 10-е сутки, - сообщили в группе мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Сейчас Муха чувствует себя хорошо, идет на поправку. Сотрудники воинской части благодарны за ветеринарам за помощь любимице.

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