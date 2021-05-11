Пропавший в Мурманске пес Рэм двигается в сторону Санкт-Петербурга

Рэм вырвался сразу после визита к ветеринару. Фото: Анна Шендер-Кулывуш

С 7 мая в Мурманской области ищут пса Рэма. Этот мокроносый со сложной судьбой, но есть люди, которые очень хотят ему помочь.

Зооволонтеры забрали Рэма из службы отлова и сразу повезли в ветклинику, так как пес был истощен и обезвожен.

- Прокапались вроде, повеселел взгляд, стал пободрее, покушал с аппетитом, стали собираться домой. Вышли на улицу на руках. Когда садились в машину, Рэм неожиданно вывернулся и рванул в сторону «Гермеса», оттуда к гаражам и в сопки. Все это случилось в 20 часов. Мы вначале видели его, но он очень быстро скрылся из виду, стали искать по следам лап и волочащегося поводка. Искали по следам 5 часов, но поиски не принесли результата. Месяц в отлове дал о себе знать - парень напуган, дезориентирован, от контакта с людьми старается уйти, - написала на личной странице Анна Шендер-Кулывуш.

После похожую на Рэма собаку видели на Ленинградке, следы, не только лап, но и поводка, вели к Зверосовхозу, но там беглеца не нашли.

- Парень, похоже, рванул в сторону Питера. Особые приметы - на собаке коричневый широкий ошейник с плетением, пристегнут поводок, на конце поводка карабин. На правой лапе зеленый бинт. Собака истощена, дезориентирована, напугана. На контакт с человеком и животными может не пойти. Не агрессивна. Просьба придержать по возможности или хотя бы сообщить о местонахождении. Придержите Рэма, умоляем! Приедем сразу за ним! - продолжает Анна Шендер-Кулывуш.

Все, кто увидит пса, могут позвонить по телефонам: 8-952-299-23-69, 8-906-289-34-27.

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