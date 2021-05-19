В Мурманской области растет ежедневное количество пациентов с коронавирусом

С начала пандемии опасную инфекцию подхватили 50 852 человека. Фото: правительство МО

Ситуация по коронавирусу в Мурманской области продолжает быть более-менее спокойной, однако число пациентов с COVID-19, выявляемых за сутки, стало расти.

Судя по данным оперативного штаба, в последние дни в Заполярье заболевают за сутки коронавирусом около 30-40 человек, а до этого количество зараженных не превышало 29. К счастью, новых ограничений пока не вводят. Все-таки не 290 новых пациентов за день, как это было минувшей зимой (антирекорд был установлен 2 декабря 2020 года).

Больше всего зараженных приходится как обычно на Мурманск (+25, всего 25291). На втором месте Североморск (+4, всего 4693). Тройку замыкает Кандалакшский район (+2, всего 3470).

С начала пандемии опасную инфекцию подхватили 50 852 человека, на лечении с ковидом остаются 1677 северян.

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