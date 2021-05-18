В Мурманской области от коронавируса привилась 81 тысяча человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается стабильно, хотя все-таки число заболевших немного растет: если в начале мая за сутки выявляли не более 30 зараженных, то теперь свыше 30.

Один из способ улучить положение дел - создать популяционный иммунитет. До массовой вакцинации он в Мурманской области составлял около 30%. Благодаря прививочной кампании, этот показатель вырастет.

- Сейчас в регионе работает 28 прививочных бригад, привилось более 81 тысячи человек, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

С начала года в Заполярье свернули уже более половины ковидных коек, из числа оставшихся порядка 25% свободно.

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