В Мурманске женщина не смогла доказать в суде вину продавца техники

Провели судебную экспертизу, выводы которой разительно отличались от заключения сервисного центра. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В июле 2020 года жительница Мурманска купила телевизор и дома, во время распаковки товара, начала снимать транспортировочные наклейки, которые были нанесены на экран телевизора. Это привело к повреждению поляризационной пленки экрана.

На следующий день она обратилась к продавцу и попросила обменять телевизор. Продавец отказался делать замену, потому что при покупке товара его осмотрели и претензий по внешнему виду не было.

Тогда женщина обратилась в сервисный центр и получила заключение, что телевизор имеет существенные дефекты механического характера. Сервисный центр указал, что телевизор был упакован в защитный материал, снятие которого без причинения вреда экрану телевизора невозможно.

Это заключение и послужило основанием обращения в суд. В суде была проведена судебная экспертиза, выводы которой разительно отличались от заключения сервисного центра.

- Повреждение верхнего поляризационного фильтра в виде разрыва, образованного в результате внешнего механического воздействия, не связанного с удалением транспортировочных защитных пластин. Дефект «повреждение экрана телевизора» образован на стадии эксплуатации, - сообщает объединенная пресс-служба мурманских судов.

Суд на основании выводов эксперта отказал покупателю в удовлетворении требований об обмене телевизора.

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