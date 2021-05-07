В Апатитах прошел предпремьерный показ новой серии тревел-шоу Натальи Водяновой "Русские каникулы"

По замыслу авторов, каждый эпизод шоу посвящен какой-либо местности. Фото: правительство МО

Жители и гости Апатитов смогли первыми увидеть новый эпизод тревел-шоу Натальи Водяновой и Михаила Зыгаря «Русские каникулы». Напомним: в декабре прошлого года известная модель приезжала на съемки проекта в Териберку.

По замыслу авторов, каждый эпизод шоу посвящен какой-либо местности, в которой Наталья гостит со своими тремя детьми. Тот, что показали в Апатитах, был как раз о Заполярье.

- Очень приятно, что Мурманск стал очередной точкой на карте, куда приехали гости. Благодаря таким проектам о нашем регионе слышат жители всей России, а мы, северяне, в очередной раз можем осознать, в каком особенном уголке мира живем, как много здесь интересного и неповторимого, - отметила вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

Кстати, презентовал предпремьеру телеведущий Андрей Малахов, который приехал в родной город на майские праздники. Увидеть серию про Мурманск можно будет совсем скоро на канале Premier.

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