Наталья Водянова побывала в Териберке

Наталья Водянова приехала в Териберку.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
На этой неделе мы писали, что модель Наталья Водянова и трое ее старших детей будут путешествовать по России в рамках съемок передачи "Русские каникулы". Планировалось, что семья посетит юг нашей страны, а затем поедет на север.
И вот Наталья Водянова уже в Мурманской области. В своем Instargam модель поделилась видео и фотографиями, сделанными в Териберке.
- Слышали ли вы, как звучит зверский холод?! - так Наталья Водянова подписала видео, на котором рычит, как зверь.
Наталью Водянову и съемочную группу в Териберке встретил сильный ветер. Фото: www.instagram.com/natasupernova
Краешек земли встретил съемочную группу морозом и сильным ветром, впрочем, местные к этому привыкли, а вот для гостей это испытание. Себя модель, смеясь, назвала йети - так много на ней было одежды.
- Териберка похожа на Исландию, - удивилась Наталья Водянова.
Напомним: выход "Русских каникул" запланирован на следующий год.
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