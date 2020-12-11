В Мурманской области ищут двойника Светланы Ходченковой

Одну из главных ролей играет Светлана Ходченкова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Мурманской области продолжаются сьемки сериала «Иван» (другое название - «Всякая пьянь»). Основная работа по нему закончилась в ноябре, а сейчас идет досьемка. Напомним: по сюжету главный герой решает завязать с алкоголем, поэтому устраивается работать в такси трезвым водителем.

Одну из главных ролей играет Светлана Ходченкова. И сейчас в Мурманской области ищут девушку, похожую на знаменитость.

- В кадре не будет видно лица, поэтому нам нужна девушка, похожая по типажу: рост 175 сантиметров, размер одежды 42-44, - рассказали организаторы сьемок.

Также нужен для работы над сериалом и мужчина, который сыграет, не много не мало, генерала. Поэтому он должен быть харизматичным.

Если вы подходите под вышеперечисленных условия и мечтаете играть в кино, пишите в личные сообщения Алёне Климашовой.

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