Было очень много костюмированных участников. Фото: vk.com/bigwood

В Хибинах прошел фестиваль «Хибины-Бикини-2021». Напомним: в этом году его переносили на один день по погодным условиям. В самом запоминающемся спуске в этот раз приняло участие более 1000 человек.

Отрицательные температуры на склоне не всех замотивировали раздеться до купальников, зато было очень много костюмированных участников. Тут тебе и русские сарафаны, и кигуруми, и викинги, мимы и даже Мэрилин Монро. По окончании спуска всех гостей склона ожидал праздник холи - это индийская традиция отпугивания духов через обсыпания людей цветной мукой.

Фото: vk.com/bigwood

Традиционным фестивалем «Хибины-Бикини» склон празднует завершение горнолыжного сезона, который планируется закрыть после 10 мая.

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