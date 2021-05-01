Фестиваль «Хибины-Бикини» перенесли из-за погоды

2 мая в Кировске должен был состояться фестиваль «Хибины-Бикини». Это яркая точка в закрытии сезона катания на горных лыжах и сноубордах в Хибинах. Но, как сообщают организаторы, небесная канцелярия не благоволит празднику. Друзья, последнюю неделю мы внимательно следим за прогнозами погоды, в Хибинах это главный фактор, влияющий на все. Ничто не предвещало заблаговременно ухудшения метеоусловий, но актуальные метеосводки говорят об обратном. В связи с неблагоприятным прогнозом на 2 мая (сильный ветер, снег, мороз до -10), «Хибины-Бикини-2021» переносится. Программа остается прежней, - сообщили организаторы фестиваля. Регистрация участник идет онлайн (до 3 мая), а в день проведения фестиваля подать заявку можно будет прямо на месте - на северном склоне с 9.00.