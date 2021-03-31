Кто круче: лыжники или сноубордисты? Круче - здоровье и спорт! Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Март – золотой месяц для тех, кто любит лыжи и сноуборд. Снег еще не растаял, солнца много, воздух не успел прогреться – катайся на здоровье! Для тех, кто еще не готов отпустить зиму, на Южном склоне 27 марта состоялся фестиваль зимних видов спорта. Информационным партнером стала «Комсомольская правда»-Мурманск».

Сладкое настроение на фестивале создала кондитерская фабрика Essen. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Соревнования по горным лыжам и сноуборду проходят в Полярных Зорях, Кировске, Мончегорске, а Мурманск был всегда словно в стороне, хотя здесь тоже есть склоны. Мы решили исправить эту несправедливость и организовать ветеранские старты, чтобы в них могли принять участие как любители, так и профессионалы, новички и те, кто соревнуется давно. На Южном склоне лет 20 назад проводились соревнования - мы решили их возродить, - поясняет один из организаторов фестиваля Виктор Семишин. – Выступать будут спортсмены из Мурманска, Никеля, Мончегорска, Кировска и других городов. Делим их на женские и мужские заезды, а также по возрасту.

Погода в день соревнований была как по заказу, за единственным исключением: в какой-то момент поднялся сильный ветер. И если внизу он чувствовался не так критично, то наверху спортсмены ощутили всю его вредность: порывы буквально сдували людей обратно на вершину, мешая стартовать.

Подружки Вера Мустафина и Виктория Хорошилова на склон пришли в боевом настроении.

- Ветер наверху, конечно, сильный, да и снег уже подтаял, слишком мягкий. Но чем сложнее, тем ведь интереснее, верно? – говорили спортсмены.

Покорять Южный склон приехали северяне разного возраста. Подружкам Вере Мустафиной и Виктории Хорошиловой по 14 лет. Вера на лыжах стоит с шести лет – для ее родителей слалом стал хобби, а отец, Алексей Мустафин, судил на фестивале зимних видов спорта.

- Я занимаюсь лыжами четвертый год, - говорит Вика. – Давно хотела, Вера и подруги ходили. Я сказала родителям, но они были против, сказали, что я расшибусь. Но потом увидели объявление, я пришла попробовать и поняла, что это мое.

Выходить на склон девочкам было страшно – не без этого, но чувство на финише, когда ты понимаешь, что удачно прошел высоту, преодолел свой страх, – бесценно.

- Настроение у нас сегодня одно – побеждать! – уверенно говорит Вика.

Валерий Петрович Бакшеев в 81 год может дать фору некоторым молодым спортсменам.

И настрой не подвел: она заняла первое место в своей возрастной группе, а Вера – второе.

Особое уважение у участников фестиваля вызывали спортсмены в возрасте. Валерий Петрович Бакшеев в свой 81 год лыжи закидывать на антресоль не собирается.

- Мой папа был военным, его перевели в Кировск. А там горы, лыжи, было понятно, каким видом спорта я буду заниматься. Любовь осталась на годы. Хочу заметить, что в 50-60-е годы лыжных трасс подготовленных не было, подъемников - тоже, хочешь кататься – забирайся на гору сам. И так 15 лет занимался. Зато заряд бодрости остался на годы. Я и сына поставил на лыжи, он стал мастером спорта, дочь – перворазрядница, - рассказывает Валерий Петрович.

Страха во время спуска у него не было - скорее мысли, чтобы пятка не проскакивала и лыжа шла по дуге. За такую любовь к спорту «Комсомольская правда»-Мурманск» вручила Валерию Петровичу свой кубок.

Первыми Южный склон опробовали лыжники, за ними – сноубордисты.

- Можно сказать, что мы сюда приехали случайно. В феврале ребята в Мурманске проводили соревнования по горным лыжам, и мне показалось странным, что по всей области проходят любительские соревнования по сноуборду, а в Мурманске - нет. И я предложил объединить лыжи и сноуборд, популяризировать эти виды спорта, - рассказывает Тимофей Соколов.

Тимофей Соколов (крайний справа) увозит в Полярные Зори кубок от «Комсомольской правды»-Мурманск». Фото: Организаторы фестиваля.

В областной центр Тимофей приехал из Полярных Зорь и домой увозит еще один кубок - от «Комсомолки».

Наша редакция благодарит за помощь в проведении фестиваля кондитерскую фабрику Essen, которая порадовала спортсменов и болельщиков своей сладкой и вкусной продукцией.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Самым быстрым в слаломе среди горнолыжников оказался Рустем Шигапов из Мончегорска – он спустился со склона за 77,49 секунды, среди женщин – Анастасия Лобанова из Мончегорска, которая показала результат 82,86 секунды.

В слаломе-гиганте самым быстрым среди сноубордистов стал Тимофей Соколов из Мончегорска (75,49 секунды), а среди женщин – его землячка Александра Морозова (84,76 секунды).

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