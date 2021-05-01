Проезд в Долину Славы перекроют 8 мая

Дорогу на Долину Славы 8 мая перекроют. Фото: Олег ФИЛОНОК

Из-за праздничных мероприятий ко Дню Победы проезд в Долину Славы 8 мая будет закрыт. О временном перекрещении движения по автомобильной дороге Р-21 «Кола» сообщил Мурманскавтодор.

Движение транспорта будет закрыто на двух участках: с1456 по 1458 километры, где с 10 часов утра и до 16 часов дня проезд закроют для всех категорий транспортных средств, а так же об участке 1429 - 1471 километры, где с 8 часов утра и до 18 часов проезд закроют для грузовых транспортных средств.

– Объезд на период временного прекращения движения по автомобильной дороге Р-21 «Кола» будет осуществляться по сети региональных и местных автомобильных дорог по маршруту: г. Мурманск - г. Кола - п.г.т. Верхнетуломский - км 131 автодороги «Лотта» - н.п. Приречный - п.г.т. Никель - км 1547 автодороги Р-21 «Кола», – сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что с 30 апреля по 29 мая 2021 года на дорогах регионального значения введен запрет на движение с грузом или без груза, с массой, приходящейся на любую ось ТС более 6 тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перекрытие дорог на 9 мая 2021 года в Мурманске: список, схема перекрытия во время Парада Победы. Перекрытие дорог на 9 мая 2021 года в Мурманске (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru