В Мурманске отловили собаку, которая покусала 8-летнюю девочку

Одну из агрессивных собак отловили. Фото: vk.com/otlov51

Одну из собак, изувечивших 8-летнюю девочку в Мурманске, отловили. Напомним: ЧП произошло 2 мая на улице Фестивальной, когда две бездомные собаки напали на ребенка, оставив на ее теле более 100 укусов. По данному факту следователи возбудили и расследуют уголовное дело.

Серьезно пострадавшую девочку перевели на лечение в Москву, с ней поедет и ее мама, которой помогут с проживанием и билетами.

Тем временем, одну из напавших собак (основного лидера своры) уже отловили. Об этом сообщили в группе "Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат "ОСВВ" в соцсетях. Теперь агрессивное животное будет пожизненно содержаться в приюте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Апатитов обеспокоены состоянием детской площадки в парке "Огни города". На площадке опасно для здоровья детей торчат саморезы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru