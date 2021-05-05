Пострадавшую от бродячих собак девочку из Мурманска перевели на лечение в Москву

На теле девочки насчитали более 100 укусов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

2 мая на улице Фестивальной две бездомные собаки напали на 8-летнюю девочку. Юная северянка сильно пострадала - врачи насчитали на теле ребенка больше 100 укусов.

Следователи по данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в результате которых допущено нападение собак на ребенка).

Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, девочку переводят лечиться в столичную больницу.

- Получаю комментарии и сообщения по сбору средств для девочки, которую покусали собаки. Ребенка сегодня переводим в клинику в Москве. Накануне договорились, что маму отправим туда, как только ее смогут пустить к дочке. С билетами и проживанием в Москве обязательно поможем, - написал глава региона в своем Instagram.

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